Трамп запланировал подписание указов из-за шатдауна правительства США

Президент США Дональд Трамп готовится подписать серию указов на фоне начавшегося шатдауна федерального правительства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное расписание рабочего дня американского лидера.

Подписание документов запланировано на 16:30 (23:30 по московскому времени) в Овальном кабинете Белого дома. Тематика указов не раскрывается.

Сенат США завершил работу 30 сентября и возобновит заседания только днем 1 октября. Американские законодатели не успели принять бюджет до окончания до окончания сессии, таким образом, шатдаун правительства начнется в 6 часов 59 минут по московскому времени.

Ранее Трамп предупредил демократов в конгрессе, что его администрация примет «необратимые меры», если сенат допустит шатдаун и оставит правительство без финансирования. В этом случае Трамп планирует начать массовые увольнения федеральных сотрудников и сворачивание программ, которые поддерживают демократы.