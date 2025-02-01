Глава Карелии осудил Финляндию за русофобию

Жители Финляндии настолько глубоко впали в русофобию, что посчитали 10-летнего мальчика с российским гражданством угрозой для национальной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Так он прокомментировал новость о том, что русского мальчика, который сейчас учится в финской гимназии Kulosaaren lukio, не пустили на экскурсию с одноклассниками на атомную станцию «Олкилуото» потому, что он родился в России.

Парфенчиков добавил, что он как и мать ребенка возмущен такой дискриминацией со стороны «финских соседей». Он отметил, что подобная охота на ведьм мало что говорит о русских, но много что о современной Финляндии.

Глава республики также предложил мальчику и его матери приехать в Карелию, когда они в следующий раз будут в Россию.

Он также пообещал лично провести для ребенка экскурсию по ведущим промышленным предприятиям региона, в частности, Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу.

«В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», — резюмировал глава Карелии.

Прошлой весной в Финляндии значительно выросло число желающих покинуть страну из-за роста русофобии и профашистских взглядов.