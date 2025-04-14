Посол Сирии запросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари попросил российское руководство предоставить ему политическое убежище. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — подтвердил собеседник издания.

Ранее сирийские власти обратились к России с требованием выдать бывшего президента республики Башара Асада и его ближайших помощников. С такой просьбой выступил лидер САР Ахмед аш-Шараа.

По данным The Times Of Israel, требование озвучил и лидер повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммед аль-Джулани. Он также попросил компенсаций «для восстановления доверия».

Асад улетел из страны после того, как к власти пришли повстанцы. Российская сторона предоставила Асаду и его семье убежище. Экс-лидер Сирии прибыл в Россию днем 14 марта. В аэропорту Внуково его встретили посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари, посол России в Дамаске Александр Ефимов и замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.