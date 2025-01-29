Новые власти Сирии потребовали Россию выдать Башара Асада и его помощников

Новые власти Сирии запросили у России выдачу бывшего президента страны Башара Асада и его ближайших помощников. Заявления об этом прозвучало на встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, сообщила газета The Times Of Israel .

Требование озвучил лидер повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани, уточнил источник Reuters.

Также он попросил компенсаций «для восстановления доверия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не прокомментировал эту информацию.

«Нет, я это оставляю без комментариев без каких-либо. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями», — сказал пресс-секретарь российского президента РБК.

Ранее стало известно, что новые власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус в Средиземном море.