Посол России отклонил протест о пролете дрона над Румынией

Посол России в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест Румынии якобы о нарушении российским дроном воздушного пространства страны как надуманный и необоснованный. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале .

В посольстве России отметили, что румынское минобороны 13 сентября обнаружило «очередной НЛО в небе» и поспешило заявить, что это был российский беспилотник. Липаева вызвали в румынский МИД на следующий день, чтобы передать протест.

«В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа», — отметили в посольстве.

Липаев обвинил протест Румынии как надуманный. В Бухаресте никак не смогли подтвердить национальную принадлежность беспилотного летательного аппарата.

По словам дипломата, все это похоже на провокацию киевского режима, пытающегося любыми путями втянуть страны Европы в «опасную военную авантюру» против России.

До этого румынские власти выражали Липаеву протест из-за российских дронов, якобы нарушивших воздушное пространство Польши.