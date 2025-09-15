Российского посла вызвали в МИД Румынии после сообщений о БПЛА

Власти Румынии выразили негодование из-за якобы нарушения воздушного пространства. В МИД страны вызвали посла России Владимира Липаева, сообщили в пресс-службе министерства республики.

Поводом для приглашения стал случай с якобы проникшими в Румынию российскими беспилотниками 13 сентября. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что румынская сторона передала протест.

Дипломаты назвали произошедшее нарушением государственного суверенитета страны. От российской стороны потребовали «принять немедленно все меры» для того, чтобы в будущем избежать нарушения воздушного пространства Румынии.

Ранее Министерство обороны страны заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА. За полетом беспилотника наблюдали около часа, затем он покинул Румынию.

Позже на этот счет высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Румынии подняли боевую авиацию якобы из-за российского дрона в воздушном пространстве. Украинский лидер потребовал от союзников создания общей защиты.