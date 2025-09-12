МИД Румынии вызвал посла России из-за обнаруженных в Польше БПЛА

Поводом для приглашения стал случай с якобы проникшими в Польшу российскими беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября. В беседе с Липаевым представители МИД Румынии выразили обеспокоенность эскалацией, связанной с использованием дронов.

«Румыния осуждает нарушение воздушного пространства Польши», — заявили дипломаты.

Ранее по этому же поводу российских послов вызвали в МИД Швеции, Бельгии, Чехии, Нидерландов и Испании. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что сбитые в Польше беспилотники прилетели со стороны Украины. Президент США Дональд Трамп призвал не спешить приписывать их России и дождаться результатов проверки.