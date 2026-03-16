Посол России обвинил Запад в безответственном отношении к ядерному оружию

Страны Запада слишком безответственно относятся к распространению ядерного оружия. Распыление контроля над ним опасно для всего мира, сказал «Известиям» посол России в Румынии Владимир Липаев.

«„Расползание“ ядерного оружия с возможным распылением контроля над ним создает угрозы не только для безопасности нашей страны, но и всех государств планеты», — сказал он.

Липаев заявил, что конъюнктурный подход к решению настолько серьезного вопроса недопустим. Он напомнил западным политикам о том, что атомная бомба — это не игрушка, на обладателе этим видом оружия лежит большая ответственность.

Ранее в Финляндии началось обсуждение законопроекта о снятии запрета на транзит ядерного оружия. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил против того, чтобы владение им воспринималось как инструмент обеспечения безопасности.