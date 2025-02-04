Власти Польши только сделали вид, что не поняли последствий появления в нашей стране баллистической ракеты «Орешник». Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

По его мнению, Польша попыталась показать, что не понимает, о каком оружии идет речь и не обратила на него должного внимания, хотя на самом деле властям известны последствия применения этой ракеты.

«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — заявил Андреев.

На прошлой неделе отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми у НАТО нет средств защиты от ударов российской ракетой «Орешник».

До этого экс-глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми поделился мнением, что даже один размещенный в Белоруссии «Орешник» «успокоит Польшу навсегда».