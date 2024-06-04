Посол Польши сбежал из ресторана в Екатеринбурге после вопроса об Украине

Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский решил спешно покинуть ресторан в Екатеринбурге после встречи с польским активистом Марчином Миколаеком. Об этом сообщили «Известия» .

По данным издания, в ходе разговора Миколаек начал задавать дипломату вопросы о том, почему Варшава отправляет своих граждан воевать за Украину и сколько наемников уже погибли в зоне конфликта. Посол отказался отвечать, а потом и вовсе сбежал из заведения в окружении своих охранников.

Также сотрудники полиции проводят проверку после того, как на видео попал автомобиль с польскими дипломатическими номерами, нарушавший правила дорожного движения. Польский дипломат находится в Екатеринбурге с неофициальным визитом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поляки не смогут покинуть Украину, если зайдут на территорию страны с европейским контингентом. До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил присоединение армии страны к украинскому конфликту.