Путин предостерег поляков от отправки войск на Украину

Путин: поляки не уйдут с Украины в случае ввода европейского контингента

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency
Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поляки не смогут покинуть Украину, если зайдут на территорию страны с европейским контингентом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Глава государства напомнил, что власти Польши сообщили о готовности направить на Украину свои контингенты.

«Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда», — предупредил Путин.

Российский лидер назвал это очевидной вещью.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее допустил присоединение армии страны к украинскому конфликту. Он сравнил Польшу с противотанковой миной.

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