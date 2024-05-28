Путин предостерег поляков от отправки войск на Украину
Путин: поляки не уйдут с Украины в случае ввода европейского контингента
Поляки не смогут покинуть Украину, если зайдут на территорию страны с европейским контингентом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Глава государства напомнил, что власти Польши сообщили о готовности направить на Украину свои контингенты.
«Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда», — предупредил Путин.
Российский лидер назвал это очевидной вещью.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее допустил присоединение армии страны к украинскому конфликту. Он сравнил Польшу с противотанковой миной.