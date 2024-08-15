Посол обвинил Британию в попытке вербовать российских дипломатов

Спецслужбы Великобритании пытались вербовать и запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, что является недопустимым. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин

Он указал, что российское посольство информирует британские власти о подобных случаях.

«К сожалению, такие случаи имеют место быть. Это, безусловно, неприемлемо», — отметил российский дипломат.

Ранее посол обвинил Великобританию в подготовке украинских военных, во влиянии на руководство Украины, а также указал на непосредственное участие британцев в проведении военных и диверсионных операций ВСУ.

В мае российского посла вызывали в МИД страны из-за якобы ведения российскими дипломатами операций по сбору разведданных на территории Соединенного Королевства. Позже из страны выслали российского военного атташе.