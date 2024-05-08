Британия вызвала российского посла якобы из-за сбора разведданных | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:45 Британия вызвала российского посла якобы из-за сбора разведданных МИД Британии вызвал посла России якобы из-за сбора данных разведки

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Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы ведения Москвой операции по сборы разведданных на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Британия решила выслать военного атташе России, а также снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости.

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«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», — заявили в МИД страны.

Британские власти приняли меры, чтобы препятствовать сбору разведывательных данных Россией, подытожили в министерстве.

Ранее страна отказалась направлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина в Кремле.