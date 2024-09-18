«Моссад» заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров «Хезболлы»

Reuters узнало о заложенной взрывчатке в пяти тысячах пейджеров «Хезболлы»

Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщили источники агентства Reuters .

«Операция стала беспрецедентным нарушением безопасности „Хезболлы“, в результате которого тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану», — отметили авторы материала.

По их данным, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Три тысячи устройств сдетонировали одновременно после отправки кодового сообщения. В гаджеты могли заложить до трех граммов взрывчатого вещества.

Израильская разведка оснастила пейджеры взрывчаткой PETN. Аккумуляторы устройств нагрели дистанционно, после чего произошли массовые взрывы.

Журналисты издания Axios обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он лично санкционировал операцию против «Хезболлы» с применением взрывающихся пейджеров.