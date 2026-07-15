«Посмотрите на ее текст». Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию

Сербия стала единственной участницей пятого саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве, не поддержавшей итоговую декларацию. Об этом президент страны Александр Вучич заявил журналистам по итогам мероприятия, сообщило издание «Политика» .

«Я единственный, кто не подписал эту декларацию. Посмотрите на ее текст — и вам будет понятнее, и мне не нужно ничего дополнительно объяснять», — сказал он.

Вучич напомнил, что Сербия не поддержала санкционную политику Евросоюза против России. Он обвинил некоторых союзников в неуважении позиции страны.

Итоговая декларация пятого саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» содержала пункт о специальном трибунале по преступлениям против Украины. Подписавшие документ государства одобрили создание руководящего комитета.

Ранее Германия отказалась участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих». Маневры пройдут в Польше.