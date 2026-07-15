Фон дер Ляйен прибыла в Киев в 11-й раз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом с начала специальной военной операции. Об этом она сообщила в соцсети X .

«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом в военное время», — заявила политик.

По словам фон дер Ляйен, позднее она объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины. Также стороны обсудят вопросы, связанные с присоединением Украины к ЕС, и подготовку к зиме.

Ранее глава ЕК приезжала в Киев в феврале текущего года вместе с «коалицией решительных» — делегацией высокопоставленных европейских политиков — для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В июне фон дер Ляйен попала под подозрение в нарушении правил прозрачности из-за тайного чата с главами стран Евросоюза. Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо инициировала проверку в отношении главы ЕК.