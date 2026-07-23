Послы стран ЕС утвердили 21-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза утвердили 21-й пакет санкций в отношении России без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласовали 21-й пакет санкций», – подчеркнул источник.

При этом, по словам источника, главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в ЕС – Греция – продолжит доставку российского СПГ в третьи страны. Евросоюз должен утвердить пакет санкций до конца дня.

В 21-й пакет добавили санкции против 215 российских физических и 94 юридических лиц, в том числе и 90 банков. Утверждение новых мер усложнялось «серьезными разногласиями».