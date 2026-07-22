Послы ЕС вновь не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

Послы Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать компромиссный проект 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в Брюсселе, его слова передал ТАСС .

«Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», — рассказал источник.

В 21-м пакете представили проект санкций со смягченными ограничениями на перевозку российского сжиженного пригодного газа в третьи страны европейскими танкерами. В документе также нет запретов на закупку российской рыбы.

В 21-й пакет добавили санкции против 215 российских физических и 94 юридических лиц, в том числе 90 банков. Утверждение новых мер усложняется «серьезными разногласиями».