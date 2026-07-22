ЕС запланировал включить в санкционный список банки и 215 физических лиц

Евросоюз собирается ввести санкции против 215 российских физических и 94 юридических лиц, в том числе 90 банков. Об этом со ссылкой на Reuters сообщил ТАСС .

Новые меры хотят ввести вместе с 21-м санкционным пакетом. Еврокомиссия предложила дополнить его очередными рестрикциями и передала на рассмотрение 22 июля послам 27 стран ЕС.

Агентство уточнило, что утверждение новых мер усложняется «серьезными разногласиями».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о незаконности антироссийских санкций. Он объяснил, что ограничения все больнее бьют по самим европейским странам.

Из-за несогласия Греции Еврокомиссия может изменить некоторые пункты нового пакета санкций. Республика не хочет вводить ограничения на перевозку российского сжиженного природного газа, потому что это может нанести значительный ущерб ее судоходным и транспортным компаниям.