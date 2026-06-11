Послы ФРГ, Франции и Британии опубликуют заявление после беседы в МИД России

Послы Франции, Великобритании и Германии опубликуют совместное заявление по итогам визита в МИД России и встречи с заместителем министра. Об этом заявил глава французской дипмиссии в Москве Николя де Ривьер, его слова привело РИА «Новости» .

Их визит продолжался около полутора часов.

О планируемом приеме накануне сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он рассказывал, что МИД хочет заслушать предложения стран по урегулированию конфликта на Украине и что об этом попросили сами посольства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц приняли совместное заявление, в котором потребовали допустить европейские страны к активному участию в переговорах по Украине.