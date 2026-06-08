Британия, Франция и Германия выступили за участие Запада в переговорах по Украине

Лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о необходимости активного участия Европы и США в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении , опубликованном по итогам встречи в Лондоне.

«Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и европейских стран — с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам», — написано в коммюнике.

Авторы заявления подчеркнули важную роль Европы в будущем урегулировании, а также призвали немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. Они потребовали юридически обязательных гарантий для киевского режима.

Отдельно в документе обозначили позицию по заблокированным российским активам. Их не будут размораживать до окончания конфликта и до тех пор, пока Россия, как сказано в заявлении, не возместит весь ущерб, причиненный Украине в ходе боевых действий. Как отметили в документе, в любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности.

Ранее заместитель председателя Сейма Польши Петр Згожельский заявил, что Варшава должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По его мнению, в нынешнем виде такое решение ударит по польскому сельскому хозяйству.