Британия, Франция и Германия выступили за участие Запада в переговорах по Украине
Лидеры «евротройки» призвали подключить Европу и США к диалогу с Россией
Лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о необходимости активного участия Европы и США в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Лондоне.
«Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и европейских стран — с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам», — написано в коммюнике.
Авторы заявления подчеркнули важную роль Европы в будущем урегулировании, а также призвали немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. Они потребовали юридически обязательных гарантий для киевского режима.
Отдельно в документе обозначили позицию по заблокированным российским активам. Их не будут размораживать до окончания конфликта и до тех пор, пока Россия, как сказано в заявлении, не возместит весь ущерб, причиненный Украине в ходе боевых действий. Как отметили в документе, в любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности.
Ранее заместитель председателя Сейма Польши Петр Згожельский заявил, что Варшава должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По его мнению, в нынешнем виде такое решение ударит по польскому сельскому хозяйству.