ЕК начала готовить основания для перехвата танкеров с нефтью из России

Еврокомиссия в 20-м пакете санкций подгоняет юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах ЕС.

Планы ЕК сопровождаются переговорами Европейской службы внешних действий со странами и юрисдикциями, предоставляющими услуги регистрации танкеров. Евросоюз хочет получить разрешение на досмотр судов под их флагами в открытом море.

«Фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих российскую нефть, и их содержимого», — заявил дипломат

Это вызывает опасения у ряда стран ЕС, так как грозит прямыми военными столкновениями на море. Законность силовых действий, предпринятых на основании санкций ЕС, не признает России и другими странами.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие антироссийских санкций.