Блокада по полной программе. В России раскрыли планы о новых пиратских нападениях на суда

Патрушев: Запад начнет чаще нападать на российские суда и грузы

У России есть информация о том, что западные страны станут чаще нападать на торговые суда страны. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с aif.ru.

По его словам, нападения пиратов на российские торговые корабли подтверждают стремление Запада нарушить экспортно-импортные связи РФ.

«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться», — сказал Патрушев.

В январе ВМС Франции остановили в Средиземном море танкер Grinch, который следовал из Мурманска. Французские военные заподозрили, что судно ходит под фальшивым флагом. В операции по задержанию помогали союзники, включая Великобританию.

Позже глава британского оборонного ведомства Джон Хили сообщил, что Лондон прорабатывает новые способы применения военной силы для остановки танкеров, а также изучает правовые аспекты таких действий совместно с партнерами.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что страны НАТО решили устроить частичную или полную морскую блокаду России. Речь идет об операциях «Арктический часовой», «Восточный часовой» и «Балтийский часовой».