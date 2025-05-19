Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза

На заседании 19 мая послы стран — участниц Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации сообщества объемом 150 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Послы ЕС достигли принципиального согласия о создании фонда укрепления безопасности ЕС», — отметили журналисты.

Теперь инициативу должны утвердить главы МИД ЕС, что может состояться на их плановой встрече 20 мая.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Украине дополнительно 900 миллионов евро на ракеты, беспилотники, боеприпасы и оружие. Деньги направят ВСУ за счет доходов от замороженных российских активов.

Всего ЕС выделил на поддержку Украины и ее оборонной промышленности около 3,3 миллиарда евро.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо объяснял, что государства Евросоюза решились пойти на милитаризацию ради собственных амбиций.