ЕС передаст Украине еще 900 млн евро из доходов от замороженных активов России

Евросоюз выделит украинскому руководству дополнительно 900 миллионов евро на беспилотники, оружие, боеприпасы и ракеты. Об этом на форуме в Брюсселе заявил заместитель генерального секретаря Службы внешних действий ЕС Чарльз Фрайс. Его процитировал Интерфакс-Украина.

Деньги направят за счет доходов от заблокированных российских активов.

«В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины», — подчеркнул Фрайс.

Он напомнил, что Евросоюз уже перевел Украине миллиард евро для оборонной промышленности.

«Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 3,3 миллиарда евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности», — добавил замгенсека Службы внешних действий объединения.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис рассказал, что деньги перевели в рамках программы «группы семи» на 45 миллиардов евро. ЕС собирается передать украинским властям еще 12 миллиардов евро.