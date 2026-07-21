Послу Молдавии заявили протест из-за нарушения конвенции о дипсношениях

МИД России вызвал молдавского посла Лилиана Дария в связи с грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отметили, что молдавская сторона нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии. В связи с этим республике заявили решительный протест.

Послу передали, что Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

В июле в Кишиневе остановил работу «Русский дом». Он закрылся на неопределенный срок из-за решения молдавского МИД не продлять межправительственное соглашение о создании и работе культурных центров. Этот документ подписали в 1998 году.

Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка выразил надежду, что интерес молдаван к русскому языку, культуре, образованию и науке не угаснет, несмотря на закрытие центра.