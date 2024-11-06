Послу Молдавии в России выразили протест

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России и выразили решительный протест из-за действий против российских наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Наблюдатели должны были прибыть в Кишинев от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Однако перед первым туром пятерым российским делегатам отказали в аккредитации, не объяснив причин, а перед вторым троих наблюдателей просто не пустили в Молдавию, несмотря на документы от ЦИК страны.

«Данные шаги были предприняты государством — кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», — подчеркнули в МИД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выборы в Молдавии нельзя назвать ни честными, ни демократическими.