Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тысячи, а пострадавших — 3,6 тысячи. Об этом сообщил в соцсети X заместитель официального представителя «Талибана» Хамдулла Фитрат.

Спасательные работы не закончились, поэтому эти числа могут увеличиться.

Землетрясение произошло 31 августа в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар. Его магнитуду оценивают в 6,0, за ним последовали по меньшей мере пять афтершоков. По мнению агентства Reuters, стихийное бедствие усугубит и без того тяжелую ситуацию в стране.

