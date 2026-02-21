Последний шанс Ирана? Трамп сделал предложение, от которого нельзя отказаться

Соединенные Штаты выразили готовность рассмотреть предложение Ирана о продолжении ограниченного обогащения урана в рамках новой ядерной сделки. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

На недавних переговорах в Женеве стороны отказались от идеи полного прекращения ядерной программы Тегерана, сосредоточившись на «технических аспектах». В частности, обсуждались вопросы местоположения, количества центрифуг и допустимого уровня обогащения — Axios называет его «символическим».

Однако параллельно президенту США представили и намного более жесткие военные планы, включающие прямые удары по руководству Ирана и ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.

Ситуация остается крайне напряженной: Трамп установил Тегерану дедлайн в 10–15 дней для принятия окончательного решения. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что новое предложение будет готово в течение двух-трех дней.

«Иранцы постоянно упускают возможность. Если они будут играть в игры, терпения у нас не будет», — отметил высокопоставленный американский чиновник в беседе с журналистами.

В то же время американские и израильские источники предупредили, что военная операция может начаться в любой момент, если дипломатические усилия не принесут прорыва в ближайшее время.

Исламская Республика пока не готова полностью отказаться от обогащения урана. Однако иранские переговорщики предложили США альтернативный вариант — прекращение таких работ на срок до 10 лет.