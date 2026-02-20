Иран заявил, что готов приостановить ядерное производство на 10 лет

Иран на переговорах с США заявил, что готов приостановить производство ядерных материалов, например, на 10 лет, но не отказываться от него полностью. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Исламская Республика рассматривает обогащение урана как свое неотъемлемое право.

Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что решение, ударят ли США по Ирану, зависит от итогов пятничной встречи представителей обеих стран. Если результаты сочтут неудовлетворительными, до атаки начнется обратный отсчет.

Телеканал CBS накануне утверждал, что удары могут случиться уже 21 февраля. Однако на тот момент президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение.