«Последние резервы». В США остолбенели после атаки ВСУ на Курскую область
Forbes: Украина бросила последние резервы на вылазку в Курской области
Украинские войска, совершив атаку на Курскую область, сделали «обреченную вылазку», на которую пустили последние резервы. Об этом заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — сказал он
Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин заявил, что киевский режим затеял азартную игру с большими ставками, хотя находится в плачевном положении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать у ВСУ больше о планах операции в Курской области, при этом страна поддерживает действия Украины. Также она не стала признавать, что Вашингтону заранее было известно о планах Киева.
Как отметил представитель госдепартамента Мэттью Миллер, американская сторона контактирует с Украиной по поводу операции в Курской области. США считают действия киевского режима суверенным решением местных властей.