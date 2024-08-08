Украинские войска, совершив атаку на Курскую область, сделали «обреченную вылазку», на которую пустили последние резервы. Об этом заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — сказал он

Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин заявил, что киевский режим затеял азартную игру с большими ставками, хотя находится в плачевном положении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать у ВСУ больше о планах операции в Курской области, при этом страна поддерживает действия Украины. Также она не стала признавать, что Вашингтону заранее было известно о планах Киева.

Как отметил представитель госдепартамента Мэттью Миллер, американская сторона контактирует с Украиной по поводу операции в Курской области. США считают действия киевского режима суверенным решением местных властей.