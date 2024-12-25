Победа на выборах партии «поджигателей войны» обернется для Германии катастрофой. Об этом заявил во время выступления в парламенте депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе, его процитировало РИА «Новости» .

«Дорогие граждане, скоро Рождество. Однако, если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей войны на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество», — подчеркнул депутат.

Если на выборах победят сторонники продолжения войны, то немцы через год будут встречать Рождество в бункерах, а их близких будут привозить с фронта «в цинковых гробах с переломанными костями». При этом «поджигатели войны» тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им и их детям не придется идти на войну, заявил Хильзе.

В рождественском поздравлении канцлер Германии заявил, что для немцев настали «чертовски тяжелые времена». Он пожелал гражданам глубокомысленного праздника.