«Чертовски суровые времена». Шольц обратился к немцам с рождественским поздравлением

Немецкое общество чувствует, что сейчас настали «чертовски тяжелые» времена. Об этом в рождественском поздравлении в социальной сети Х заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Рождество — это время, которое трогает наши сердца, когда мы разделяем радость и горе. Времена чертовски тяжелые», — подчеркнул он.

Канцлер отметил, что Германия является сильным сообществом, и пожелал немцам глубокомысленного праздника. Он также поблагодарил врачей, полицейских и всех, кто работает на благо других людей в канун Рождества.

Ранее в Германии произошел теракт — выходец из Саудовской Аравии въехал на машине в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате погибли четыре женщины и один мальчик, пострадали более 200 гостей мероприятия. Суд арестовал террориста по делу об убийстве, многократном покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.