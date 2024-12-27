После заявления Путина цены на газ в Европе резко подскочили

Недавнее заявление президента России Владимира Путина привело к росту цен на природный газ в Европе. Российский лидер засомневался в возможности заключить соглашение о продолжении поставок газа в ЕС через территорию Украины, сообщило издание Bloomberg .

По данным, предоставленным агентством, 27 декабря цены на основные газовые фьючерсы выросли на 5%. Это стало самым значительным увеличением за последнюю неделю.

Срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, который был подписан в конце 2019 года, заканчивается 31 декабря. После того как были подорваны «Северные потоки» и остановлена прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа, транзитный маршрут через Украину остается единственным путем поставок российского газа в Центральную Европу.

Накануне Путин заявил, что к началу 2025 года заключить новый контракт на поставку российского газа через Украину в Европу не получится.

Ранее в Кремле назвали сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо рассказал, что лидер Владимир Зеленский своим отказом перекачивать газ вынудил его отправиться в Россию для встречи с Путиным.