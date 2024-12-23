Песков назвал сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию

Ситуация с поставками газа в Словакию после окончания транзита через Украину сложная, ей следует уделить повышенное внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова процитировало РБК .

«Вы же слышали заявления украинской стороны и вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», — сказал он.

Песков отметил, что вопрос по поставкам газа в Словакию обсуждают. Для этого в Москву прибыл словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Ранее Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский своим отказом перекачивать газ вынудил его отправиться в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Российский лидер, по словам премьера, подтвердил готовность поставлять газ в Европу. Также политики обговорили ситуацию на Украине и возможности мирного решения конфликта.