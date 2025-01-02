После теракта в Новом Орлеане Байден пожелал американцам счастья

Байден поздравил американцев с Новым годом после теракта в Новом Орлеане

Поздравление президента США Джо Байдена с Новым годом вышло после наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Несмотря на гибель 15 человек, он в соцсети X пожелал американцам счастья.

«Счастливого Нового года, ребята», — написал политик.

Мужчина сбил толпу отдыхающих на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, проехал три квартала, открыл огонь по полицейским и умер от ответного выстрела. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 25 попали в больницу. На месте происшествия правоохранители нашли самодельные взрывные устройства. Байден поручил ФБР расследовать нападение.

Хотя полиция заподозрила в преступлении уроженца Техаса Шамсуддина Джаббара, избранный президент США Дональд Трамп связал произошедшее с миграционным кризисом. Журналисты выяснили, что за несколько дней до теракта машина подозреваемого пересекла границу с Мексикой.