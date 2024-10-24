После теракта в Анкаре ВВС Турции начали операцию против РПК в Сирии и Ираке

В ответ на теракт в Анкаре турецкие военные начали операцию против «Рабочей партии Курдистана» в Сирии и Ираке. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на республиканское министерство обороны.

«[В минувшую среду] 23 октября 2024 года была проведена операция ВВС против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК (признана террористической и запрещена в Турции)», — уточнили в министерстве.

В результате удара военно-воздушные силы Турции уничтожили 32 объекта. В оборонном ведомстве добавили, что операция продолжается.

Накануне боевики ворвались в здание аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, где захватили около 20 заложников. В результате теракта погибли пять человек.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что боевиков нейтрализовали. Власти республики заявили, что к теракту в Анкаре причастны представители РПК.