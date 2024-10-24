В Турции назвали возможных организаторов теракта в Анкаре

Турецкие власти считают, что к теракту в Анкаре имеют отношение представители Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая, сообщил TRT Haber.

Глава МВД сообщил, что полицейские сейчас проводят процесс идентификации личностей нападавших. Он предположил, что их действия, скорее всего, связаны с РПК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прервать свой визит в Казань. Утром 24 октября он вылетит в Анкару. Российский лидер Владимир Путин принес ему соболезнования в связи с терактом, жертвами которого стали пять человек.

По последним данным, во время теракта различные ранения получили 22 человека. Боевики ворвались в здание аэрокосмической компании Tusaş 23 октября и захватили заложников.

Генпрокуратура Анкары проводит расследование террористического акта. Ерликая сообщал, что преступников, совершивших нападение, уже нейтрализовали.