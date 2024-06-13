После школы в армию. В Литве утвердили реформу воинской повинности

Сейм Литвы одобрил призыв юношей на военную службу сразу после школы

Молодых людей в Литве будут призвать на военную службу сразу после окончания школы. Закон вступит в силу в 2026 году, сообщила государственная радиостанция LRT .

На пленарном заседании сейма за реформу воинской повинности проголосовали 85 депутатов, трое парламентариев выступили против, еще 14 человек воздержались.

«Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Согласно новому порядку, в 17 лет будущие военнообязанные должны связаться с призывными пунктами, оставить свои анкетные и контактные данные, а также пройти медосмотр. В 18 лет молодых людей могут призвать в армию.

Ранее в Литве состоялись учения НАТО. Так России хотели показать, как блок может «защитить восточный фланг» Европы от «вторжения», заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

НАТО наращивает военное присутствие на западных и северных рубежах стран ОДКБ, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он указал на рост числа провокаций в воздушном пространстве, сообщил RT.