Генерал бундесвера заявил о «сигнале» России из Литвы
Генерал бундесвера Бройер заявил, что учения НАТО в Литве — четкий сигнал России
Учения НАТО в Литве является предупреждением для России. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Его процитировал телеканал Sky News.
«Сегодняшние учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания», — подчеркнул он.
Как уточнили авторы материала, цель учений Североатлантического альянса в Литве — показать, как блок может защитить восточный фланг Европы от «вторжения». Также мероприятие в постсоветской республике якобы придаст уверенности союзникам и предостережет президента Владимира Путина от «дальнейших действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что действия альянса не останутся без последствий. Они только нанесут урон интересам странам НАТО, которые выбрали путь эскалации.