Генерал бундесвера заявил о «сигнале» России из Литвы

Генерал бундесвера Бройер заявил, что учения НАТО в Литве — четкий сигнал России

Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashle
Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashle/Global Look Press

Учения НАТО в Литве является предупреждением для России. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Его процитировал телеканал Sky News.

«Сегодняшние учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания», — подчеркнул он.

Как уточнили авторы материала, цель учений Североатлантического альянса в Литве — показать, как блок может защитить восточный фланг Европы от «вторжения». Также мероприятие в постсоветской республике якобы придаст уверенности союзникам и предостережет президента Владимира Путина от «дальнейших действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что действия альянса не останутся без последствий. Они только нанесут урон интересам странам НАТО, которые выбрали путь эскалации.

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте