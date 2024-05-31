Генерал бундесвера заявил о «сигнале» России из Литвы

Учения НАТО в Литве является предупреждением для России. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Его процитировал телеканал Sky News.

«Сегодняшние учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания», — подчеркнул он.

Как уточнили авторы материала, цель учений Североатлантического альянса в Литве — показать, как блок может защитить восточный фланг Европы от «вторжения». Также мероприятие в постсоветской республике якобы придаст уверенности союзникам и предостережет президента Владимира Путина от «дальнейших действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что действия альянса не останутся без последствий. Они только нанесут урон интересам странам НАТО, которые выбрали путь эскалации.