Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии без стрельбы в ухо

Предстоящие 26 января выборы президента Белоруссии должны стать праздником. Об этом на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома заявил Александр Лукашенко. Его слова передало БелТА.
«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику», — сказал действующий президент Белоруссии.
В июле во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа совершили покушение. Местный житель выстрелил в американского политика и попал в правое ухо. Сотрудники Секретой службы открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего.