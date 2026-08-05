После нападения с ножом в центре Лондона госпитализировали четырех человек

После нападения с ножом в центре Лондона пострадали четыре человека. Об этом сообщила радиостанция LBC .

Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на столичную полицию, нападавшую женщину задержали. ЧП случилось в районе Ковент-Гарден.

В июне в Британии начались протесты против иммиграции после того, как иностранец напал на местного жителя на одной из улиц Белфаста. Суданец ударил мужчину ножом по лицу и шее. Мигрант переехал три года назад из Парижа.

Недавно мужчина, вооруженный двумя ножами, ранил трех парижанок после выкрика про Аллаха. Нападение случилось утром 27 июля на северо-западе Парижа. Пострадавших доставили в больницу.