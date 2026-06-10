Протесты на улицах Британии начались после нападения суданца на местного жителя

Волна протестов прошлась в Великобритании после нападения суданца на мужчину в Белфасте. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Протесты против иммиграции прошли в ряде <…> городов по всей Британии, <…> включая Лондон, Глазго и Саутгемптон», — заявили журналисты.

Также в митингах участвуют жители Шотландии и Северной Ирландии.

В понедельник приезжему из Судана предъявили обвинение в попытке убийства. Иностранец напал на местного жителя на одной из улиц Белфаста, ударил его ножом по лицу и шее. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Мигрант переехал около трех лет назад. До этого жил в Париже. Когда приехал, то попросил убежище, получил разрешение находиться в государстве до 2028 года.

Ранее в Белграде начались массовые протесты после смерти студентки. Девушка выпала из одного из корпусов и скончалась от травм.