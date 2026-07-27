Вооруженный двумя ножами мужчина ранил трех парижанок после выкрика про Аллаха

Ранения различной степени тяжести получили три жительницы Парижа после нападения вооруженного двумя ножами мужчины, который выкрикивал слова про послание Аллаха. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нюнеса сообщило издание Midilibre .

Нападение произошло утром в понедельник, 27 июля, на улице Жильбер-Сесброн на северо-западе Парижа. Пострадавших срочно доставили в больницу.

«Две из них находятся в крайне тяжелом состоянии, получили довольно серьезные травмы. Одна ранена в поясницу, вторая — в живот. Третья женщина получила более легкие ранения», — уточнил Нюнес.

Газета Le Parisien опубликовала видео с моментом нападения. На опубликованных кадрах мужчина с двумя кухонными ножами набросился на проходивших мимо женщин с криком: «Аллах послал меня убивать!»

Источник редакции в правоохранительных органах заявил, что нападавший страдает психическим расстройством.

В пресс-службе прокуратуры Парижа заявили, что открыли дело о попытке убийства с отягчающими обстоятельствами. В ведомстве добавили, что изначально рассматривали версию о теракте, но теперь не считают ее приоритетной.

В минувшую субботу, 25 июля, водитель фургона протаранил участников шествия в районе парка Тиргартен в Берлине. Полиция назвала наезд терактом и объявила, что в результате погибла женщина, а общее число пострадавших составило 29 человек.

По данным криминалистов, за рулем фургона находился гражданин Германии с ливанскими корнями, отбывавший наказание за попытку присоединиться к радикальной исламистской группировке.

Во время задержания подозреваемого застрелили при попытке напасть на сотрудников полиции.