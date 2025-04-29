После ДТП с автобусом в Турции в больницах оказались 17 россиян

Генконсульство: в больницах после ДТП в Анталье остаются 17 россиян

После аварии с автобусом в Турции в больницах остаются 17россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Генконсульства России.

«Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», — уточнили в представительстве.

Генконсульство России в Анталье находится на связи с турецкими властями, туроператором и страховой компанией.

Около 8:00 утра в районе Манавгата в провинции Анталья автобус, перевозивший 25 туристов из аэропорта, попал в аварию. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в теплицу. Часть туристов уже отправили в отель после осмотра врачей.