После ДТП с автобусом в Турции в больницах оказались 17 россиян

После аварии с автобусом в Турции в больницах остаются 17россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Генконсульства России.
«Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», — уточнили в представительстве.
Генконсульство России в Анталье находится на связи с турецкими властями, туроператором и страховой компанией.
Около 8:00 утра в районе Манавгата в провинции Анталья автобус, перевозивший 25 туристов из аэропорта, попал в аварию. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в теплицу. Часть туристов уже отправили в отель после осмотра врачей.
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