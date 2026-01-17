После 25 лет переговоров ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур заключили соглашение о свободной торговле. Подписание прошло в Парагвае после 25 лет переговоров. Об этом сообщил портал DWS News .

Новый договор создал зону свободной торговли с населением около 718 миллионов человек и совокупным ВВП 22,4 триллиона долларов. Стороны договорились об отмене части пошлин и тарифных преференциях для целого ряда товаров и услуг.

На фоне подписания в Европе прошли протесты. Европейские фермеры опасаются, что дешевые поставки из стран с менее жесткими санитарными и экологическими нормами ударят по их продажам и усилят «нечестную конкуренцию» с производителями из Латинской Америки. В конце января у Европарламента в Брюсселе планируют собраться несколько тысяч аграриев с требованиями о поддержке.

Производители в Южной Америке также выражают тревогу. Профсоюзы и отраслевые объединения предупреждают, что местный бизнес может остаться в роли поставщика сырья и проиграть конкуренцию европейской продукции и технологиям. Это, в свою очередь, может заставить владельцев фабрик закрыть предприятия и уволить сотрудников.

В Меркосур входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Страны оформили объединение как общий рынок в 1991 году после подписания Асунсьонского договора.

Ранее французские фермеры угрожали властям масштабной акцией протеста и осадой Парижа на тысяче тракторов.