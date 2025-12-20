Французские фермеры пригрозили «тракторным походом» на Париж

Французские фермеры намереваются провести масштабную акцию протеста и устроить осаду Парижа на тысяче тракторов. Собраться вокруг столицы сельхозрабочие могут уже 5 января, сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на главу местного профсоюза «Сельская координация» Жозе Переса.

«Скоро Рождество, и я считаю, что мы должны провести его со своими семьями и детьми… Подготовьтесь, отдохните немного. Мы возобновим акции, если ничего не произойдет… Достаточно будет одного звонка — и мы соберемся в Париже на тысяче тракторов», — приводит его слова источник.

На протяжении нескольких дней аграрии выступают против принудительного забоя скота из-за вспышки нодулярного дерматита — инфекционного заболевания, которое является смертельно опасным для животных. Они перекрывают дороги на юго-западе Франции.

Также фермеры не поддерживают заключение соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. По данным главы Еврокомиссии, подписание документа отложено как минимум до января.

Напомним, 14 декабря перед офисом министра сельского хозяйства на востоке Франции был вывешен труп теленка. Участие в манифесте приняли около сотни человек.

За день до этого в коммуне Понтарлье прошла еще одна громкая акция протеста. Недовольные земледельцы и скотоводы на 20 тракторах сигналили клаксонами и взрывали петарды. Возле бывшего офиса министра они установили гроб и два креста, которые стали символами животных, отправленных на убой.