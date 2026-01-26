Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за влияния на выборы

Публичные высказывания украинских политиков в адрес Венгрии оскорбительны, поэтому посла Украины Федора Шандора вызовут в МИД. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил об этом в Facebook*.

Он напомнил, что на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские политики раскритиковали венгерское правительство. Орбан назвал их заявления оскорбительными и угрожающими, органы национальной безопасности расценили их как часть скоординированной кампании по вмешательству в выборы.

«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов. Поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии в министерство иностранных дел», — заявил премьер.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал правительство Венгрии за отказ пустить страну в Евросоюз. После этого Сияйрто обвинил киевский режим в попытке вмешаться в избирательный процесс.

