Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия намерена на десятилетия вперед блокировать вступление Украины в Европейский союз, а также обвинил Киев в попытках вмешательства во внутреннюю политику страны накануне парламентских выборов. Об этом он заявил в беседе с журналистами, комментируя результаты саммита ЕС в Брюсселе, сообщил телеканал M1 .

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — сказал он.

По словам Орбана, украинские власти понимают, что при нынешнем венгерском руководстве путь в Европейский союз для них закрыт, поэтому заинтересованы в смене власти в Будапеште. Комментируя обсуждения на саммите, где Еврокомиссия представила дорожную карту возможного присоединения Украины к сообществу к 2027 году, венгерский премьер выразил уверенность, что эти планы не будут реализованы.

Орбан также заявил, что Киев будет активно участвовать в венгерской избирательной кампании, поскольку смена правительства соответствует его стратегическим интересам. При этом он заверил, что власти Венгрии намерены противодействовать любым попыткам внешнего влияния на выборы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1, в свою очередь, отметил, что подобная ситуация уже наблюдалась во время предыдущих парламентских выборов. По его словам, тогда украинская сторона также, по мнению Будапешта, поддерживала оппозицию. Сийярто добавил, что на предстоящем голосовании венграм предстоит сделать выбор между курсом на мир и втягиванием страны в конфликт, а также решить, готовы ли они, по его выражению, направлять свои ресурсы на поддержку украинских властей.

Также, по словам Орбана, лидеры европейских стран получили от руководства Евросоюза секретный документ, в котором, как он утверждает, содержатся финансовые требования Украины на 1,5 триллиона долларов.