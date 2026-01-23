Сибига нахамил Орбану после обещания 100 лет не пускать Украину в Евросоюз

«Мы повесим этот заголовок в рамке в украинском парламенте, чтобы помнить о вашей лжи следующие сто лет», — написал глава ведомства.

Он заявил, что позиция Венгрии о недопуске Украины в Евросоюз на ближайшие сто лет «обречена на провал». По словам Сибиги, подобные заявления не имеют будущего, а сама Украина, как он утверждает, все равно станет членом ЕС. Его комментарий сопровождался резкой риторикой в адрес венгерского руководства и Москвы.

Орбан, комментируя итоги саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что не верит в реализацию планов Еврокомиссии по вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году. По его словам, в Венгрии «в ближайшие 100 лет не будет парламента», который поддержал бы членство Украины в ЕС. Орбан также подчеркнул, что Будапешт выступает против расширения союза за счет Украины и считает, что Киев заинтересован в смене действующей власти в Венгрии, в том числе через влияние на внутреннюю политическую повестку страны.